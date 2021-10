I ticinesi hanno voglia di partire: Canarie, Dubai e Maldive le destinazioni più gettonate

Vacanze Caricamento in corso ... Vacanze autunnali 2021: cosa avete in programma? Resterò a casa. Farò un giro in Svizzera. Parto per un paese europeo. Parto per un paese extra-europeo. Altro. Non ho vacanza. [{"keyQ":"q_x0bs3b"}] Vota Risultati Vacanze autunnali 2021: cosa avete in programma? Resterò a casa. 43% (469 voti) 43% Farò un giro in Svizzera. 10% (113 voti) 10% Parto per un paese europeo. 16% (173 voti) 16% Parto per un paese extra-europeo. 8% (91 voti) 8% Altro. 1% (16 voti) 1% Non ho vacanza. 21% (231 voti) 21% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1541333,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1259540","title":"Vacanze","questions":{"q_x0bs3b":{"a":{"a_4h4wwo":"Resterò a casa.","a_wc8lbr":"Farò un giro in Svizzera.","a_bbqm6a":"Parto per un paese europeo.","a_mprtln":"Parto per un paese extra-europeo.","a_02w84":"Altro.","a_cjr9":"Non ho vacanza."},"q":"Vacanze autunnali 2021: cosa avete in programma?","t":"0"}}}

LUGANO - Nel 2020 le vacanze autunnali dei ticinesi hanno dovuto fare i conti con una nuova ondata di coronavirus. Ma quest'anno sul fronte dei viaggi la situazione è nettamente migliorata, anche grazie all'introduzione del certificato Covid. Ecco dunque che in molti si preparano a partire. Soprattutto per destinazioni calde. Le più gettonate sono infatti le Isole Canarie, gli Emirati Arabi Uniti e le Maldive, come ci dice Sandro Fabretto, manager della Gateway Tours di Lugano.

«Per quanto riguarda Dubai - osserva Davide Nettuno, portavoce di Hotelplan - l'apertura a inizio ottobre di Expo 2020 ha sicuramente spinto qualche indeciso a optare per la destinazione». I viaggi nei paesi extra europei sono comunque ancora pochi. Tutto dipende dalle restrizioni d'ingresso attualmente in vigore. «Generalmente, fuori dall'Europa, anche se vaccinati bisogna prevedere un tampone (PCR e/o antigenico)» aggiunge Fabretto.

Il tampone al rientro - Quando si parte, non si tratta comunque soltanto di verificare i requisiti d'ingresso nel paese di destinazione: va tenuto conto anche del rientro. Al ritorno da un paese extra europeo, atterrando a Malpensa valgono infatti le disposizioni italiane: per i vaccinati è necessario un tampone anche al rientro. Per chi passa invece dallo scalo di Zurigo, attualmente la vaccinazione è in genere sufficiente (oltre alla compilazione del modulo d'ingresso). «Tuttavia - osserva Fabretto - sono poche le persone che prediligono Zurigo per evitare il tampone».

I corridoi turistici - L'Italia ha previsto dei cosiddetti corridoi turistici “Covid Free” per determinate destinazioni (si tratta di Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, e Sharm Sharm El Sheikh e Marsa Alam in Egitto). Eppure conviene partire da Zurigo, come sottolinea Nettuno. Il corridoio turistico “Covid Free” prevede infatti un tampone alla partenza e due al rientro (uno prima del decollo, uno all'arrivo a Malpensa).

Prenotazioni in aumento - Fatto sta che quest'anno le prenotazioni ci sono e «stanno andando discretamente bene, pur restano al di sotto del periodo pre-pandemico» afferma ancora il manager della Gateway Tours. E le richieste arrivano a breve termine, come spiega Nettuno: «Si riscontra ancora la tendenza della prenotazione last-minute, per via delle direttive che cambiano: regna ancora l'incertezza». Anche da Hotelplan va comunque «decisamente meglio dell'anno scorso».

In attesa degli Stati Uniti - Nel frattempo sono molti i viaggiatori che attendono la riapertura di una delle destinazioni più gettonate: gli Stati Uniti. La riapertura delle frontiere ai viaggiatori (rigorosamente vaccinati e in possesso di un test negativo) è prevista per novembre, ma non è ancora stata annunciata una data precisa. Anche in ticinesi che intendono partire, restano quindi in attesa. «Credo che la nostra clientela preferisca attendere ancora un po’ e vedere effettivamente quali saranno i criteri di entrata ufficiali» afferma Fabretto.

«Bisogna sempre muoversi con cautela per quelle destinazioni che non sono ancora ufficialmente aperte: se si prenota un viaggio e poi la riapertura non avviene, tutelare il cliente diventa difficile» conclude Nettuno.