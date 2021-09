Vernate Unita premiata alle urne

VERNATE - Uno strascico di elezioni comunali si è protratto fino a questa domenica di votazioni. A Vernate le votazioni erano state tacite ad aprile scorso, e oggi i cittadini si sono finalmente potuti recare alle urne.

Dopo il ritiro dell'ex sindaco Giovanni Cossi, in corsa c'erano cinque candidati, tra cui quattro consiglieri comunali in carica e un ex consigliere. A spuntarla alla fine sono stati Cristoforo Dürig e Boris Zanetti di Vernate Unita. Con 146 schede favorevoli (oltre il 55 per cento) la lista civica si è imposta sul PLR (20 per cento) e su Lega-Udc-Indipendenti (7 per cento).

L’Ufficio cantonale di accertamento comunica che, visto l’esito, non vi saranno sorteggi da effettuare.