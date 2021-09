Strade chiuse in centro città nel weekend

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

LUGANO - Sbarramenti e traffico limitato in vista sulle strade di Lugano. In occasione dell'evento ciclistico "Lugano Bike Emotions 2021" di questo weekend, sabato 25 e domenica 26 verranno messe in atto alcune deviazioni. Lo comunica la Polizia comunale.

Da sabato alle 14.30 a domenica alle 20.30, i seguenti tratti stradali saranno chiusi al traffico veicolare:

- Lungolago di Lugano, dalla rotonda LAC sino a Piazza Castello.

- Lugano via Magatti, via degli Albrizzi e Via della Posta.

Sabato 25, dalle 15 alle ore 20:

- strada chiusa tra Riva Caccia, Riva Paradiso e via Cantonale da Paradiso sino alla rotatoria di Melide (non compresa).

Domenica 26, dalle 15 alle 18.30 circa, a Riva Caccia la corsia preferenziale dei bus di linea verrà soppressa. I residenti di via Mazzini potranno accedere alla via transitando su Riva Caccia da Paradiso. Una corsia di scorrimento resterà agibile a tale scopo.

Piazze e Aree Cittadine:

Da giovedì 23 settembre alle 7, sino a lunedì 27 settembre alle 19, le seguenti piazze resteranno parzialmente chiuse per l'allestimento del villaggio "Lugano Bike Emotions":

- Piazza Riforma

- Piazza Indipendenza

- Piazza Manzoni

- Piazzetta San Carlo

- Piazza Dante

Da venerdì 24 settembre alle 7 a domenica 26 settembre alle 20.30, Piazza Rezzonico sarà completamente sbarrata. Inoltre, da venerdì alle 12 a sabato alle 21 il Parcheggio Campo Marzio fronte MAC 7 sarà riservato per la manifestazione. Stesso discorso per il Sedime della Gerra, riservato da venerdì alle 12 a lunedì alle 12.

La Polizia comunale invita l'utenza a seguire le disposizioni del personale addetto alle deviazioni stradali e a raggiungere il centro cittadino con mezzi alternativi.

Maggiori informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle aree di posteggio: http://www.lugano.ch/mobilita-sicurezza/parcheggi-e-autosili.html.