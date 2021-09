Chiasso, Tavolino Magico festeggia i dieci anni

CHIASSO - Tavolino Magico ha tagliato il traguardo di dieci anni di presenza a Chiasso. Era infatti il settembre del 2011 quando la Parrocchia della città di confine mise a disposizione un locale sotto il cinema Excelsior per la distribuzione del cibo. Da allora tante cose sono cambiate. Vi è stato il trasloco in una sede più grande nel 2014.

Attualmente vengono distribuiti ottocento chili di cibo a duecento cittadini di Chiasso. «Vedere tanta povertà in Svizzera è una lezione di vita che ti apre gli occhi», sottolinea Brunella Frigerio, volontaria sin dagli albori. «In dieci anni abbiamo sostenuto davvero tante famiglie, non solo dando cibo, anche aiutando a sbrigare questioni amministrative».

Il gruppo del Tavolino Magico di Chiasso è composto da una ventina di volontari, coordinati dalla responsabile Bruna Bernasconi. «Accogliamo con semplicità chi è nel bisogno - ci spiega - abbiamo un’utenza multietnica, a volte si comunica gesticolando e con gli sguardi. Molti sentendosi accolti si aprono, si raccontano».

Tra i beneficiari a Chiasso figurano famiglie numerose (fino a nove persone) o monoparentali, rifugiati, persone in difficoltà, soprattutto giovani, che non trovano lavoro o che l’hanno perso di recente e ricevono prestazioni sociali insufficienti. Gli anziani, invece, sono quasi assenti. «I momenti più preziosi sono quando un nostro utente trova una nuova occupazione, si rimette in carreggiata e non ha più bisogno di Tavolino Magico, sono attimi di gioia che condividiamo come una famiglia», aggiunge Bernasconi.

Fino al 2014 - come detto - la distribuzione è avvenuta nel locale sotto il cinema Excelsior, dove lo spazio però non bastava più per 70 carte acquisti (corrispondono a oltre 200 persone). Andava trovato uno spazio più adeguato. Da luglio di quell'anno la distribuzione si è quindi spostata alla palestra dismessa di via Vela, messa a disposizione gratuitamente dal Comune.

La missione - Trasformare una debolezza in una forza è la missione di Tavolino Magico, un ponte tra il settore alimentare con i suoi esuberi e le persone bisognose. Un’associazione nazionale, sempre più professionale in Ticino grazie anche all’ampliamento e alla ristrutturazione del magazzino di Cadenazzo dove, di anno in anno, aumenta la quantità di merce in esubero salvata, preparata e distribuita dal team di Tavolino Magico. 600 tonnellate di cibo salvato all'anno - Ogni settimana Tavolino Magico consegna nella Svizzera italiana prodotti alimentari a 2’016 persone in difficoltà attraverso 14 Centri di distribuzione, gestiti da 300 volontari. L’associazione salva dal macero in media 600 tonnellate di cibo l’anno.

Tavolino Magico