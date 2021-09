Walking Mendrisio: annullata l'edizione 2021

MENDRISIO - Era in programma per domenica 26 settembre. Ma non si farà: l'edizione 2021 di Walking Mendrisio è stata annullata. Lo hanno comunicato oggi i promotori. «Ci abbiamo provato, ma le restrizioni e i vincoli attuali ci confrontano con una situazione troppo difficile dal punto di vista organizzativo» si legge in una nota.

L'obiettivo è ora di proporre l'evento il prossimo anno, «certi che si possa finalmente tornare alla normalità». Nel frattempo, le iscrizioni saranno automaticamente riportate al 2022 (nel caso vi fosse una modifica delle tariffe, queste non considererebbero le iscrizioni già effettuate).