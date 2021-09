Tasse universitarie: il Ticino maglia nera

LUGANO - Le tasse semestrali delle università e delle alte scuole svizzere variano molto. Secondo il servizio di confronti online Comparis, gli studenti dell'Università della Svizzera Italiana pagano 2000 franchi a semestre, più del quadruplo degli studenti delle università di Neuchâtel o Ginevra.

Le tasse elevate non sono spiegabili con la reputazione accademica, indica Comparis in un comunicato. Al Politecnico federale di Zurigo (ETH), fiore all'occhiello delle università svizzere in termini di reputazione accademica, la tassa d'iscrizione per semestre è di 730 franchi.

Al Politecnico federale di Losanna (EPFL) e all'Università di Zurigo, anch'esse in cima alle classifiche universitarie internazionali, le tasse semestrali sono rispettivamente di 730 e 720 franchi.

Secondo Comparis devono invece per esempio pagare di più gli studenti dell'Università di Basilea (850 franchi) o dell'Università di San Gallo (bachelor: 1229 franchi e master: 1429 franchi).

Studenti stranieri pagano molto di più

Gli studenti stranieri pagano molto di più: all'Università di San Gallo sborsano 2,5 volte di più rispetto agli studenti svizzeri per un bachelor e 2,3 volte di più per un master. All'Università della Svizzera Italiana pagano 4000 franchi, ossi il doppio.

Secondo Comparis, questo compensa in parte i contributi che le università ricevono dai cantoni di origine degli studenti svizzeri. L'ETH e l'EPFL, così come le università di Ginevra, Losanna e Basilea non applicano un supplemento per gli stranieri.

Un quadro simile si delinea per le alte scuole pedagogiche. La più costosa per gli studenti stranieri è in Vallese dove pagano al semestre 6500 franchi, ossia 13 volte di più delle tasse applicate agli studenti svizzeri (500 franchi). La seconda alta scuola pedagogica più cara, sempre per gli studenti stranieri, è a Friburgo (4'200 franchi, pari a sette volte di più) e la terza nei Grigioni (3'570 oltre a cinque volte di più).