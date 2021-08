Un'altra settimana di maltempo

LUGANO - Una nota positiva c'è: almeno per il momento non sembrano esserci nuove allerte meteo all'orizzonte. Ma la saggezza popolare invita alla prudenza ricordando che non conviene cantar vittoria prima del traguardo. Tanto che, a guardar bene le previsioni meteo, non c'è troppo di cui gioire.

La settimana, iniziata oggi con una giornata prevalentemente soleggiata, tenderà a guastarsi velocemente. Già da domani, infatti, torneranno le piogge. MeteoSvizzera in questo senso annuncia un martedì perlopiù nuvoloso con rovesci sparsi e, nel pomeriggio, anche qualche temporale. Ancora. Una situazione pressoché identica è attesa per la giornata di mercoledì.

Meglio, stando alle previsioni, da giovedì, con un ritorno al sole e una giornata che, assieme a quella di venerdì, dovrebbe essere abbastanza asciutta.

Ancora una volta (ma nel corso della settimana le previsioni potrebbero cambiare) il fine settimana non sembra voler regalare gioie. Sia per le giornate di sabato e domenica è previsto un ritorno del maltempo con piogge e temporali.

Le speranze di poter godere di "un'estate estiva" sono da accantonare? Forse non del tutto. Dopo un inizio ancora piuttosto instabile, sul centro Europa si dovrebbe stabilire una debole fascia di alta pressione, con il passaggio a tempo più soleggiato e in generale asciutto. Si spera.