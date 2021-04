Una mostra fotografica per i 30 anni del SAS

MENDRISIO - Volti, sorrisi, sguardi. Fermo immagine su momenti di vita, attimi fuggenti, espressioni. Sono tutte tracce della memoria raccolte in una mostra fotografica itinerante fortemente voluta e organizzata dalla Città di Mendrisio per rendere omaggio ai trent’anni del Servizio anziani soli, unico nel suo genere in tutto il Cantone.

Attraverso gli occhi e la sensibilità dei fotografi dell’Agenzia fotografica Ti-Press, la mostra svela i ritratti di venti anziani e anziane di Mendrisio. In fondo è anche l’occasione per dare visibilità a una fascia della popolazione che ha sofferto per la pandemia, che ha limitato fortemente le occasioni di incontro.

Questi venti ritratti racchiudono storie e percorsi diversi e sono la testimonianza dell’identità della città, nella quale le persone – tutte le persone – sono importanti come elementi costitutivi di una comunità aperta e diffusa nei suoi dieci quartieri. La mostra - che sarà inaugurata a Mendrisio in Piazzale alla Valle - toccherà infatti tutti i quartieri della città.

Tracce della memoria non è solo il titolo della mostra, ma anche un percorso identitario che valorizza tutti e tutte coloro che spesso nella comunità danno o hanno dato il loro contributo in termini di tempo, energie, presenza, esperienza. In una società spesso smemorata, la memoria rappresenta un valore importante per combattere l'indifferenza e l'egoismo, per praticare i veri valori della vita, di solidarietà, di giustizia sociale, di democrazia dentro un progetto pieno di umanità. Lo spazio urbano di Mendrisio diventerà dunque un luogo di accoglienza della memoria.

L’apertura della mostra avverrà il prossimo 5 maggio in Piazzale alla Valle e, viste le restrizioni pandemiche vigenti, si svolgerà su invito e a numero ristretto. I pannelli con i ritratti stazioneranno fino al 24 maggio e in seguito viaggeranno in tutti i quartieri, secondo l’itinerario indicato sulla locandina (vedi documento allegato) e su mendrisio.ch. La mostra si concluderà il 6 settembre con un momento partecipativo in Piazza del Ponte.