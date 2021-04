Una marea di volantini per ritrovare Penny

BELLINZONA - Penny è un cane che alla fine di marzo si era perso a Bellinzona. E ci sono voluti quattordici giorni per ritrovarlo: ha girovagato fino a Claro, per poi proseguire fino nei Grigioni e infine tornare indietro e raggiungere Iragna. Il 10 aprile è stato ritrovato sano e salvo.

Per quattordici giorni più volontari hanno preso parte alle ricerche, anche con l'affissione d'innumerevoli volantini in svariate località della regione. Volantini che - come ci dice Maura, una dei volontari - «sono stati fondamentali per il ritrovamento del cane».

Ora si tratta però di rimuoverli. Un'impresa che non è da meno, considerando il quantitativo che è stato affisso. «Potrà capitare che qualcuno venga dimenticato» spiega quindi Maura, che lancia un appello alla popolazione: «Abbiate pazienza. E nel caso dovessimo dimenticarne qualcuno (cosa che potrebbe capitare, vista l'abbondanza), provvedete a rimuoverli o segnalateci il luogo in cui si trovano, così ci penseremo noi (i contatti sono presenti sul volantino, ndr)».