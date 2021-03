Le Processioni ci saranno, ma quest'anno si racconteranno

MENDRISIO - Ci saranno, ma non come le abbiamo sempre viste. Dal primo all'11 aprile (ad eccezione del Sabato Santo) le storiche Processioni anziché mostrarsi, si racconteranno svelando aneddoti e curiosità, esibendo oggetti, facendone sentire i suoni. La pandemia e le norme vigenti in materia sanitaria hanno imposto un nuovo modo di concepire il tradizionale appuntamento.

Sulle facciate di sei edifici storici verranno effettuate delle proiezioni, che si aggiungono alla luce dei trasparenti, permettendo di scoprire volte testimonianze orali degli organizzatori delle processioni, che raccontano - e in parte ne svelano - il dietro alle quinte.

Sulle scalinate che portano alla chiesa parrocchiale dei santi Cosma e Damiano ci si potrà immergere in un percorso sonoro che rievoca la processione del Giovedì Santo. Sul viale della Chiesa dei Cappuccini saranno invece le musica delle processioni del Venerdì Santo ad accompagnare il visitatore. Nelle vetrine del nucleo, in accordo con ristoratori, commercianti artigiani, per tutto il periodo pasquale saranno esposti in 36 vetrine gli oggetti e costumi originali delle sfilate storiche.

Sono stati coinvolti anche i volontari, i quali si trasformeranno in testimonial di questa edizione. Sono in tutto 130 le persone che hanno deciso di mettere la loro immagine e i loro sentimenti a disposizione della tradizione. Saranno le loro immagini, raccolte da professionisti del settore, e le loro voci ad accogliere i visitatori che vorranno incontrarli lungo le vie del centro storico.

Gabriele Spalluto