Da qui non si passa più

LUGANO - La barriera del passaggio a livello di Lugano si è chiusa. Per sempre. Da oggi chi vuole recarsi da Loreto a Besso, deve irrimediabilmente trovare un'alternativa: per i pedoni si tratta del sottopassaggio della stazione ferroviaria cittadina, per i veicoli si tratta invece del collegamento viario che passa da Sorengo.

La chiusura - come spiegato in più occasioni dalle FFS - «è una conseguenza naturale e inevitabile della nuova politica svizzera dei trasporti, che ha l'obiettivo di accrescere l'offerta ferroviaria grazie a numerosi progetti di ampliamento della rete». Per Lugano si tratta dell'aumento del traffico ferroviario dovuto alla messa in esercizio della galleria di base del Ceneri. Un aumento insostenibile per il passaggio a livello e per i relativi transiti veicolari.

Nel frattempo nel comparto di via Basilea si sta lavorando per favorire l'accessibilità interna alla zona residenziale del Tassino e alle attività alberghiere: la strada in questione apre al transito a doppio senso con entrata da via Sorengo, e nei pressi dell'albergo Continental Parkhotel sarà creata una rotonda provvisoria come piazza di giro.

Foto tio/20minuti