Occhio agli orari dei bus

BELLINZONA - Attenti alla data. Da lunedì 5 aprile la galleria di base del Ceneri sarà pienamente operativa. E AutoPostale si adegua, annunciando cambiamenti d’orario per garantire le coincidenze con i treni.

La galleria di base, in funzione da dicembre, ha dimezzato i tempi di percorrenza tra Lugano e Locarno (circa 30 minuti senza necessità di cambio) e tra Lugano e Bellinzona (circa 15 minuti). Ma anche per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma ci sono novità: sono infatti entrate in servizio nuove linee, con frequenze aumentate non solo nei giorni feriali ma anche nei fine settimana e nei giorni festivi.

Dal 5 aprile 2021 la galleria di base del Monte Ceneri sarà sfruttata a pieno regime dai treni a lunga percorrenza (IC e EC) così come dai treni regionali TILO (S10 e RE80). AutoPostale - si legge in un comunicato - adatterà l’orario di 41 linee al fine di garantire le nuove coincidenze con i treni. Gli orari di partenza possono cambiare fino a 15 minuti rispetto all'orario di dicembre 2020.

Visto l'elevato numero di cambiamenti, Autopostale consiglia all'utenza di consultare il nuovo orario prima di mettersi in viaggio. Gli orari online e gli orari stampati saranno modificati conseguentemente. In genere da ogni località è possibile, già a partire dal 13 dicembre 2020, raggiungere il polo di riferimento entro le 06:00 e gli altri agglomerati del cantone entro le 07:00; è inoltre possibile rientrare al proprio domicilio partendo dal polo di riferimento fino alle 20 e in alcuni casi anche fino a mezzanotte.