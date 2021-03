Scoperta una variante rarissima

VARESE - C'è solo un altro caso al mondo della variante del virus SarsCov2 identificata dal laboratorio di Microbiologia dell'Asst Sette Laghi, in provincia di Varese, guidato dal professor Fabrizio Maggi.

L'altra mutazione analoga è stata rinvenuta in Thailandia, isolata in un viaggiatore di ritorno dall'Egitto.

Una struttura molecolare unica, differente da tutte le altre analizzate fino ad ora, è emersa grazie al sequenziamento dell’intera proteina spike, quella parte del Sars CoV-2 che prende contatto con le cellule da invadere.

Gli esiti di queste analisi sono stati confermati dai medici del San Raffaele di Milano che, in poco tempo, hanno amplificato e ricostruito l'intero genoma del virus.

«L’identificazione di questa variante che ha solo un altro caso descritto al mondo è il risultato della collaborazione con i colleghi del San Raffaele, e in particolare con il professor Massimo Clementi e il professor Nicasio Mancini. Ma è anche il punto di partenza per nuovi studi e approfondimenti - spiega Maggi - In particolare, ora che l’intero genoma di questa variante del virus è stato ricostruito, potremmo capirne il significato biologico con studi in vitro e dimostrarne l’eventuale impatto clinico ed epidemiologico sulla popolazione».

Se la struttura molecolare di questa variante non sembra avere caratteristiche che inficino l'efficacia dei vaccini, mostra mutazioni genetiche tutte da studiare. Ora resta da ricostruire il percorso di questa variante, riscontrata in una paziente ricoverata all’Ospedale di Circolo di Varese.