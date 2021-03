Revocato il limite degli 80 chilometri orari in autostrada

BELLINZONA - Per il momento l'allarme polveri fini è scampato: il Dipartimento del Territorio ha infatti comunicato - in una nota odierna - la revoca di tutte le misure straordinarie introdotte lo scorso giovedì 25 febbraio per contrastare lo smog. Il via libera è previsto per le 13.30 di questo pomeriggio.

In particolare, è stato tolto il limite a 80 chilometri orari sull'autostrada A2 dopo la galleria del Monte Ceneri e sulla semiautostrada A394 Mendrisio-Stabio, così come il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti. È revocato pure il limite di temperatura massima a 20 °C negli stabili dell'amministrazione cantonale riscaldati con olio combustibile o con combustibili solidi.