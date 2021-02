C'è troppo smog: velocità ridotta in tutto il Sottoceneri

BELLINZONA - La stabilità meteorologica degli scorsi giorni ha determinato un peggioramento della qualità dell’aria già a partire da giovedì scorso. Martedì, importanti superamenti del valore limite giornaliero sono stati rilevati in tutta la Svizzera italiana. Le concentrazioni medie giornaliere di PM10 registrate ieri a Chiasso sono state di 107 µg/m3, a Mendrisio 99 µg/m3 e a Lugano 90 µg/m3.

Aria sahariana - Oltre alle polveri fini derivanti dal traffico veicolare, dalle economie domestiche e dal settore industriale, al momento su gran parte del centro Europa è presente una massa d’aria di origine sahariana carica di polveri fini, che dagli strati più alti dell’atmosfera stanno lentamente sedimentando. Contrariamente al carico inquinante riconducibile alle attività umane, tale fenomeno è riscontrabile in modo abbastanza omogeneo in qualsiasi punto del territorio, e in base alle previsioni meteorologiche dovrebbe rivelarsi di breve durata.

Nessuna precipitazione - Le previsioni di MeteoSvizzera indicano che le condizioni meteorologiche rimarranno sostanzialmente stabili nei prossimi giorni. Non sono perciò previste delle precipitazioni di rilievo. I venti sulle Alpi soffieranno deboli e non sono previste fasi di vento da Nord, per cui la massa d’aria presente in pianura a sud delle Alpi non sarà ricambiata. Al contrario, una possibile avvezione di aria proveniente dalla Pianura padana potrebbe contribuire ad aumentare ulteriormente il carico di polveri fini nell’aria del Mendrisiotto in particolare.

Essendo stata superata la soglia di 90 µg/m3 per la media giornaliera di PM10, il Dipartimento del territorio informa quindi che sono date le condizioni per l’introduzione delle misure urgenti. Dalle 13.30 entreranno in vigore le seguenti misure:

La limitazione di velocità generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 80 km/h (ad eccezione dei veicoli prioritari in servizio d’urgenza) sulla tratta autostradale A2 Chiasso – Rivera e sulla semiautostrada A394 Mendrisio – Stabio;

Il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti.

Vengono inoltre ordinati i seguenti provvedimenti:

Il divieto assoluto di fuochi all’aperto;

La fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell’amministrazione cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi.