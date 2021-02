Più spazio per le bici sui treni FFS

BERNA/LUGANO - Le FFS, con uno sguardo puntato alla bella stagione, hanno annunciato che aumenteranno la capacità per il trasporto di biciclette, anche per reagire alla grande richiesta dello scorso anno.

A partire dal 21 marzo, si legge in un comunicato odierno, sulle più importanti tratte utilizzate per il tempo libero, come Berna-Briga e Zurigo-Coira, la capienza per le due ruote verrà triplicata, ma anche in Ticino ci sarà un aumento dei posti.

Un'altra grande novità è che per portare la bici su un Intercity nel fine settimana sarà obbligatoria la prenotazione. Il prezzo di quest'ultima viene abbassato da cinque a due franchi.

L'anno scorso i ciclisti hanno letteralmente preso d'assalto i treni: nel mese di luglio sono state vendute 80'000 giornaliere per biciclette, pari a un aumento del 45% rispetto al 2019. Le novità presentate oggi sono quindi anche state concepite per evitare disguidi agli utenti.

Le FFS partono dal presupposto che questa tendenza positiva proseguirà ed è quindi in contatto con associazioni di categoria, in modo da garantire un'offerta che possa soddisfare la clientela.