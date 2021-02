«Basta antenne 5G a Paradiso»

PARADISO - Sul territorio comunale di Paradiso si contano oltre dieci antenne per la telefonia mobile. Si tratta di «un'alta densità» per un'area che conta «poco più di quattromila abitanti». Ecco quindi che 369 cittadini chiedono di fermare la posa di nuovi impianti 5G a Paradiso. E lo fanno con una petizione che è stata consegnata oggi alla cancelleria comunale.

Una petizione in cui si afferma che «secondo molteplici studi, le antenne 5G e le antenne di telefonia mobile in generale, sono potenzialmente nocive per la salute delle persone». E si parla anche di deturpamento «dell'aspetto estetico di interi quartieri», come pure di «perdita di valore delle proprietà immobiliari» situate nei dintorni degli impianti.

La raccolta di firme è successiva a un'opposizione che era stata presentata lo scorso 27 novembre contro l'installazione di una nuova antenna in Riva Paradiso.