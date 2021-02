La scuola elementare Tavesio sarà così

COMANO - Il Municipio di Comano ha ratificato la decisione della giuria che ha visto l’assegnazione del primo premio per il risanamento e l’ampliamento della scuola elementare Tavesio.

L’esecutivo è molto soddisfatto dell’esito del concorso e del progetto presentato dallo studio Canevascini & Corecco per il risanamento del centro scolastico, «che ha saputo conservare il delicato rapporto volumetrico dell’esistente con il contesto, grazie all’intuito di scavare a sud in corrispondenza dello zoccolo del campo da basket, per ubicare parte degli spazi richiesti. Quest’idea ha permesso di “alleggerire” il programma e di controllare, da un punto di vista volumetrico, l’ampliamento creando un’interessante e dinamica relazione dialettica con i volumi originali», si legge sul comunicato stampa.

Il concorso di architettura di progetto, con procedura selettiva, era stato pubblicato il 3 luglio 2020 e aveva suscitato l’interesse di 18 studi d’architettura provenienti da Svizzera e Italia. La giuria ne aveva poi ammessi 9 alla successiva fase di progetto. Gli studi di architettura concorrenti hanno sviluppato un progetto in collaborazione con un gruppo di specialisti, consegnando i propri elaborati entro il 18 dicembre 2020.

La giuria, riunitasi in gennaio e febbraio 2021 ha deciso all’unanimità di assegnare il primo premio al progetto con motto corti.li dello studio Canevascini & Corecco di Lugano in collaborazione con: studio Delorenzi La Rocca architetti (direzione lavori) – CS progetti (ing. RCVS) – ing. Andrea Roscetti (fisico della costruzione).

In relazione alle disposizioni sanitarie vigenti non è prevista per il momento un’esposizione pubblica dei progetti. L’evento, se la situazione lo permetterà, verrà programmato entro l’inizio della prossima estate in modo da presentare in modo adeguato i progetti e permettere a tutta la popolazione di prendere visione del lavoro profuso dagli studi d’architettura e dagli specialisti.

Municipio di Comano