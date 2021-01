Un “Pacco Momò” da tutto esaurito

CHIASSO - Tre, due, uno... via! Oggi alle 15.30 il Carnevale Nebiopoli ha aperto le vendite del “Pacco Momò”, un'iniziativa pensata per portare il carnevale nelle case dei cittadini ma anche (e soprattutto) per sostenere il commercio locale. Erano disponibili trecento esemplari per sessanta franchi l'uno (ma si poteva donare anche di più). In meno di quattro ore sono stati venduti tutti, come ci conferma Alessandro Gazzani, presidente del Nebiopoli.

«Ogni minuto abbiamo ricevuto uno o più ordini» ci dice, spiegando inoltre che nel corso del pomeriggio è stato necessario allargare la banda per garantire l'accesso al sito del Nebiopoli: anche a seguito della risonanza mediatica, la pagina è infatti stata presa d'assalto da utenti interessati al progetto. Con richieste soprattutto dal Mendrisiotto, ma anche dal resto del Ticino. «Non ce l'aspettavamo». E la sensazione del comitato è che sia anche passato un messaggio «fortissimo» a favore dell'economia locale: «Sembra che abbiamo centrato l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione».

Prodotti, gadget e un concorso - Ma di cosa si tratta? Di un vero e proprio pacco, contenente innanzitutto i biglietti d'entrata per tutti i carnevali 2022 che avranno luogo nel Mendrisiotto, con vari gadget di gruppi, carri e guggen: l'anno prossimo si conta di festeggiare, anche per dimenticare tutto il periodo della pandemia che ha cancellato tutti i bagordi. E poi al suo interno si trovano anche prodotti da assaggiare dei fornitori del Nebiopoli (tra questi anche il necessario per preparare a casa il tradizionale risotto). Inoltre - lo ricordiamo - in un pacco soltanto un fortunato acquirente troverà un biglietto d'oro che gli permetterà di aggiudicarsi un monopattino elettrico.

In questo modo, il Comitato del Nebiopoli vuole invitare tutta la popolazione a consumare prodotti locali. E a sostenere quindi «i nostri commerci, i nostri bar e i nostri ristoratori» come si leggeva nell'odierno comunicato stampa. Un sostegno che passava anche dall'acquisto del pacco: l'utile dell'operazione sarà infatti totalmente donato ai gruppi di carnevale in difficoltà a causa del coronavirus che ne faranno richiesta.

Una festa con la radio - Nel frattempo, lo ricordiamo, gli amanti del carnevale si possono preparare per una serata di festeggiamenti a distanza: il prossimo sabato 6 febbraio il Nebiopoli trasmetterà infatti musica di carnevale dalle frequenze di Radio Ticino.

E con trepidazione si guarda al 2022, quando il Carnevale del Nebiopoli avrà luogo - pandemia permettendo - dal 10 al 13 febbraio.