Pericolo di valanghe e strada sbarrata: sabato non si scia

CAMPO BLENIO - Troppa neve e pericolo marcato di valanghe, che è salito al grado 4 su una scala di 5. E così anche sulle piste di Campo Blenio, così come già comunicato per quelle di Airolo-Pesciüm che rimarranno chiuse fino al 5 febbraio, domani non si scia. Una decisione inevitabile anche per ragioni di accesso. La strada che collega Olivone a Campo Blenio è infatti tuttora sbarrata e non si sa quando sarà riaperta.

Considerando l’incertezza per l’apertura della strada, la direzione ha perciò deciso di non aprire gli impianti per la giornata di sabato 30 gennaio. Salta anche la “notturna” e il take away a Casa Greina rimane chiuso. Uno spiraglio rimane per domenica 31, ma seguiranno aggiornamenti sul sito campoblenio.ch e sui social.

Foto Campo Blenio