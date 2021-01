Nuova direttrice operativa per Castellinaria

BELLINZONA - Cristiana Giaccardi è la nuova direttrice operativa di Castellinaria, il Festival del cinema giovane di Bellinzona.

Laureata in lettere all’università di Losanna e in produzione audiovisiva all'EAVE (European Producers Workshop 2014), la neo-nominata lavora nell’ambiente cinematografico dal 1999, anno nel quale è iniziata la sua collaborazione con il Locarno Film Festival in qualità di assistente di programmazione dapprima e in seguito come responsabile dell'ufficio programmazione.

Negli anni successivi ha lavorato nei Festival di Cannes, Venezia e Berlino come addetta stampa per la stampa internazionale per Richard Lormand International Press e per Viviana Andriani Relations Presse, così come addetta stampa indipendente per la Svizzera Romanda per Look Now! Filmverleih (Zurigo) et per Kinolatino (Zurigo). È stata responsabile dell'ufficio programmazione del Festival Visions du Réel di Nyon e consulente alla programmazione lungometraggi del Festival Cinéma Tous Écrans di Ginevra.

Ha coordinato la sezione parallela Settimana della Critica al Locarno Film Festival e, per un biennio, è stata junior producer alla casa di produzione ticinese Ventura Film. Come project consultant ha partecipato, nel 2014, alla stesura di un progetto per la futura Ticino Film Commission di cui è in seguito diventata project manager e per la quale svolge ancora l'incarico in maniera parziale. La collaborazione con Castellinaria è iniziata nel 2018 in qualità di responsabile della programmazione e come membro delle commissioni di selezione.

Oltre alla sua nuova carica di direttrice operativa, Cristiana Giaccardi continuerà ad assumersi la responsabilità dell'ufficio programmazione.