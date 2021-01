Mercato dell'auto in crisi: «Vediamo quanti sopravviveranno»

LUGANO - Tra i tanti settori messi in difficoltà dalla pandemia e dalle misure anti-Covid c'è, purtroppo, anche quello dell'automobile. Se le officine restano aperte, lo stesso non si può dire per i concessionari. Insomma, il provvedimento "ibrido" pesa su un mercato già sofferente, che sta cercando di adattarsi al meglio.

Concessionari chiusi - «Gli showroom purtroppo sono chiusi al pubblico - spiega ai microfoni di Radio Ticino Roberto Bonfanti, presidente dell'Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) -. Anche noi sottostiamo alle stesse restrizioni dei negozi di vendita al dettaglio. Di conseguenza non possiamo lavorare come normalmente siamo abituati».

Acquisto e prova possibili - Per chi volesse, tuttavia, l'auto si può non solo ordinare, ma persino provare. «La vendita, sfruttando i canali online, è fattibile. E chi vuole testare l'auto può ancora farlo. Basta solo organizzarsi nel modo corretto. Il veicolo può essere parcheggiato sul piazzale e il cliente può ritirare la chiave lasciata all'interno delle apposite cassette. Così può effettuare il giro di prova senza pericoli per la salute».

Settore messo a dura prova - Ciò non toglie che per tanti aspetti il settore sia sotto pressione: «L'anno scorso, durante le chiusure, siamo rimasti chiusi completamente per due mesi. E non abbiamo ricevuto alcun aiuto se non la concessione del credito Covid, un prestito che però va rimborsato. Fortunatamente i dipendenti hanno potuto ottenere l'indennità per il lavoro ridotto. Ora, ci si ripresenta più o meno la stessa situazione, e non si prevedono ancora una volta grossi aiuti».

Ciò a fronte di un crollo delle vendite, in Europa nel 2020 del 27%. Chiaramente effetto della pandemia: «In Svizzera abbiamo avuto un 24% di vendite in meno. Cifre estremamente importanti specie se si pensa che le nostre strutture sono basate su costi fissi elevati legati poi alla realizzazione di questi numeri. Un quarto di guadagno in meno è talmente tanto da aver mandato in sofferenza il nostro settore».

Le previsioni non sono ottimistiche: «Anche quest'anno sarà un anno simile. Vediamo quanti riusciranno a sopravvivere».