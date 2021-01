In Ticino vaccinate oltre 8'600 persone

BELLINZONA - In Ticino prosegue la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. E il Consiglio di Stato considera come «molto positivo» l'andamento. Fino a ieri sera erano state vaccinate 8'660 persone, come si legge in un comunicato odierno.

La campagna, lo ricordiamo, è cominciata nelle case per anziani e fra gli over 85 residenti presso il proprio domicilio. Nel frattempo è stata estesa anche agli over 80.

Confermati i provvedimenti - A seguito delle decisioni comunicate mercoledì dal Consiglio federale (si tratta del prolungamento della chiusura di bar e ristoranti, come pure della chiusura di negozi e del telelavoro obbligatorio), il Governo ticinese conferma le disposizioni attualmente in vigore per il periodo fra il 18 gennaio e il 28 febbraio 2021. E lo fa condividendo «l'analisi delle autorità federali in merito all'attuale situazione epidemiologica a livello nazionale e sui pericoli legati alla diffusione delle nuove varianti».

Il Governo rinnova inoltre la raccomandazione rivolta alle persone particolarmente a rischio, per età o patologia pregresse, di limitare la frequentazione di luoghi con concentrazione di persone, come i negozi di generi alimentari, e di privilegiare la fascia oraria mattutina fino alle 10 per gli acquisti.

E più in generale raccomanda di limitare il numero di persone per economia domestica per acquisti nei negozi di beni prima necessità e di utilizzare la mascherina in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti alla stessa economia domestica.

Appuntamenti per il vaccino - Per quanto riguarda ancora la campagna di vaccinazione, tutte le persone over 80 sono invitate a prenotare il proprio appuntamento chiamando il numero verde 0800.128.128. Chi non avesse la possibilità di recarsi in uno dei centri di vaccinazione può annunciarsi al proprio Comune, segnalando l'interesse per una vaccinazione di prossimità.