Covid in Ticino, l'anno inizia con 123 nuovi positivi

LUGANO - Il 2021 in Ticino inizia con 123 nuovi casi accertati di coronavirus. Lo fanno sapere oggi le autorità sanitarie cantonali. Dall'inizio della pandemia, che per il nostro cantone risale allo scorso 25 febbraio, i contagi sono stati complessivamente 23'828.

Sul fronte delle ospedalizzazioni, si segnalano 23 nuovi ricoveri. E ora nelle strutture sanitarie del nostro cantone si contano 373 pazienti col coronavirus (ieri erano 366), di cui 48 in terapia intensiva (+1). Per la seconda ondata, si tratta del numero più alto in cure intense. Sempre nelle ultime ventiquattro ore, 12 pazienti sono stati dimessi.

Purtroppo sono stati registrati anche 6 nuovi decessi legati al Covid-19. Nel nostro cantone durante il 2020 la pandemia ha quindi fatto complessivamente 791 vittime.



Sedici positivi nelle case per anziani - Nelle ultime ventiquattro ore, nelle case per anziani ticinesi sono stati registrati 16 nuovi casi. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 184, in 20 strutture, come fa sapere l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Purtroppo due residenti sono deceduti a causa del coronavirus. Uno è invece stato dichiarato guarito dalla malattia (per un totale di 1'052 guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel nostro cantone).

64 nuovi casi e tre decessi nei Grigioni - Per quanto riguarda i Grigioni, nelle ultime 24 ore sono state segnalate 64 nuove infezioni da coronavirus. Stando all'apposito sito internet cantonale, si sono verificati tre nuovi decessi per un totale di 140.

Dall'inizio della pandemia, i casi positivi sono 8'232. Cinquanta persone rimangono ricoverate in ospedale, di cui cinque sottoposte a ventilazione artificiale, precisano ancora le autorità retiche. Le persone in quarantena sono 699, quelle in isolamento 611.

Per quanto riguarda la Svizzera nel suo complesso, i dati nel primo fine settimana dell'anno non vengono comunicati. Il prossimo aggiornamento avverrà lunedì.

