«Da domani per i neo padri 10 giorni di congedo paternità»

LUGANO - Oltre a tutte le ragioni valide per resistere ancora qualche ora e non venire al mondo in questo disgraziato 2020, ce n’è una concreta che farà la gioia dei papà. Dal 1. gennaio tutti i neo padri avranno infatti diritto ad almeno 10 giorni di congedo paternità.

Per il sindacato OCST, che in un comunicato stampa celebra la conquista sancita dal voto dello scorso 27 settembre, si tratta di «una pietra miliare per la politica familiare in Svizzera e di uno dei pochi progressi sociali compiuti negli ultimi anni».

«Un passo che valorizza i padri» - «Abbiamo già espresso la nostra soddisfazione e gratitudine per coloro che hanno sostenuto in votazione questo importante progetto. Alla vigilia della sua entrata in vigore, lasciateci nuovamente sottolineare l’importanza di questo passo che valorizza il ruolo dei padri nella famiglia, fin dai primi giorni di vita dei figli» dice Renato Ricciardi, segretario cantonale dell’OCST.

Le resistenze - Nei tre mesi tra il voto e la nuova legge, continua il comunicato, sono molte le domande che sono state poste dai futuri padri. «Da parte nostra monitoreremo la situazione per evitare che questo momento di gioia si trasformi in uno strumento di pressione da parte di alcuni datori di lavoro allo scopo di disincentivare l’utilizzo di questo congedo» sottolinea Giorgio Fonio, vicesegretario Regionale OCST.