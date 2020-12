In un video l'augurio di Natale dell'Otaf

SORENGO - La pandemia non puo' fermare la voglia di festeggiare questo Natale. Non puo' annullare la magia di una festa attesa per molti. Lo sa bene l'Otaf la fondazione ticinese che sostiene le persone con disabilità, offrendo loro una serie di servizi che vanno dall'assistenza socio-sanitaria, educativa, scolastica e occupazionale, nonché professionale. Sono circa 370 gli utenti di cui la fondazione si occupa, 245 adulti e 50 bambini e ragazzi.

Ed è per loro che il Natale non puo' fermarsi. Mai come in questo periodo all'Otaf c'è una grande voglia di incontrarsi.Di fermarsi a parlare con la popolazione, in occasione del mercatino di Natale che anima il Centro di Sorengo nel mese di dicembre; con i genitori e i rappresentanti legali delle persone accolte nelle diverse strutture, durante gli incontri annuali di reparto e tramite l’organizzazione di un pranzo e di una cena prima delle feste.



Quest’anno, l’emergenza sanitaria legata alla diffusione di un nuovo coronavirus ha interrotto una tradizione fatta di condivisione e di conoscenza reciproca. La Fondazione ha voluto comunque sottolineare con un omaggio l’arrivo delle festività realizzando un video con i saluti e gli auguri di tutti i reparti. Almeno virtualmente si vuole rimanere vicini a tutti i famigliari a dispetto della distanza fisica e lanciare un messaggio di unità e di speranza in questo periodo particolare. Noi vi proponiamo il video del loro Natale.