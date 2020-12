Nuovo stadio di Lugano: c'è l'accordo coi privati

LUGANO - La Città di Lugano fa il passo decisivo per la realizzazione del futuro Polo sportivo e degli eventi. È infatti stato allestito l'accordo generale di partenariato pubblico privato per la costruzione della struttura sulla base del concorso per investitori e dell'offerta del concorrente aggiudicatario, il gruppo HRS di Frauenfeld.

L'accordo - che sarà sottoposto al Consiglio comunale - prevede la suddivisione del comparto del Polo sportivo e degli eventi in quattro lotti principali (Arena sportiva; Palazzetto dello sport; torri, blocco servizio, edificio sud e spazi esterni pubblici; contenuti liberi). Per ogni lotto sono state definite le parti contrattuali e i rispettivi ruoli. Con la firma dell’accordo i partner privati si impegnano a essere esemplari in tutti gli ambiti di attività. Alla Città di Lugano sono dati i necessari strumenti di controllo.

L’area verrà concessa dalla Città ai partner privati nella forma di un diritto di superficie per sé stante e permanente. Sono previsti diritti di superficie distinti per l’Arena sportiva, il Palazzetto dello sport, i contenuti corona obbligatori e i contenuti liberi, con condizioni diverse a dipendenza delle finalità dei lotti.

La gestione operativa dell’Arena sportiva sarà affidata a una società privata di proprietà dell’FC Lugano ma finanziariamente indipendente. La gestione del Palazzetto dello sport sarà garantita direttamente dalla Divisione Sport della Città di Lugano. La Città usufruirà liberamente delle strutture sportive in virtù del contratto di leasing della durata di circa 27 anni con i partner privati; potrà entrare in possesso delle strutture al più tardi alla scadenza del diritto di superficie. L’investitore privato sarà proprietario e finanziatore della struttura per la durata del diritto di superficie.

La costruzione del Centro sportivo Al Maglio - Un tassello fondamentale per la realizzazione del nuovo stadio è inoltre la realizzazione del Centro sportivo Al Maglio, dove sarà trasferita gran parte delle attività delle circa cinquanta squadre presenti a Cornaredo. Il Municipio ha quindi approvato il messaggio municipale che chiede un credito di costruzione di 37,2 milioni di franchi. La realizzazione del centro sportivo è prevista in due tappe: giugno 2021-luglio 2022 e luglio 2022-luglio 2023.