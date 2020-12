Stazioni sciistiche, via libera all'apertura

BELLINZONA - Anche in Ticino si potrà sciare. Il Gruppo di lavoro “Grandi Manifestazioni” istituito dal Consiglio di Stato ha infatti concesso oggi l’autorizzazione d’esercizio a tutte le stazioni sciistiche ticinesi. Giunte dopo aver analizzato i piani di protezione presentati da ogni singola stazione invernale, le autorizzazioni non avranno però una durata illimitata. La possibilità di tenere aperti gli impianti è infatti condizionata all’evoluzione epidemiologica che si registra a livello cantonale, al rispetto dei piani di protezione e a eventuali cambiamenti dell’ordinanza federale.

Numero limitato di sciatori - Per tutte le stazioni sciistiche ticinesi è previsto un contingentamento del numero di sciatori. Una restrizione che permetterà di gestire al meglio e in tutta sicurezza la pratica dello sci a coloro che raggiungeranno le piste.

Ristoranti no, take away sì - Nel rispetto delle disposizioni federali e cantonali, anche sulle piste da sci i ristoranti e i bar resteranno chiusi, così come avviene nel resto del Cantone. Sarà tuttavia possibile il servizio d’asporto (take away), ma senza possibilità di consumare direttamente sul posto o nelle immediate vicinanze e in modo da non creare assembramenti con più di 5 persone.

I gestori degli impianti sciistici ticinesi saranno inoltre chiamati a far rispettare dagli utenti delle piste i piani di protezione prestabiliti. Il Cantone, in collaborazione con la Polizia cantonale, vigilerà comunque affinché le norme siano rispettate. In caso contrario, come detto, potrebbe essere revocata l’autorizzazione d’esercizio.