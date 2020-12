Annullata la "Nodada de la Befana"

BRISSAGO - La "Nodada de la Befana", il tradizionale tuffo nel Lago Maggiore che si tiene il 6 gennaio preso il porto comunale di Brissago, è stata annullata.

Una decisione che è stata presa «con estremo rammarico», vista la situazione attuale e la previsione a corto termine, dagli organizzatori della Verbano Sub Brissago. «Seppur un momento conviviale e di leggerezza farebbe più che bene a tutti in questo freddo e buio inverno, assolutamente non vogliamo e non possiamo essere complici nella trasmissione del virus. Come società abbiamo delle responsabilità e in questo momento quello che possiamo fare è contribuire al contenimento del Covid-19».