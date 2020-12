Il nostro peggior Natale? Guarda il live

LUGANO - È stato un anno terribilmente intenso anche per don Valerio Lazzeri, vescovo della Diocesi di Lugano, ospite su piazzaticino.ch (clicca qui per seguire la video intervista live). Dalla gestione dell'emergenza Covid ad alcuni casi spinosi che hanno turbato il clero ticinese. Il Natale diventa a maggior ragione uno spunto di riflessione.

Dio è morto in questo maledetto 2020, verrebbe da dire in maniera provocatoria, citando una famosa frase del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, poi ripresa dall'omonima canzone di Francesco Guccini. Dio è morto. Non solo per il coronavirus. Ma anche per la rabbia, l'indifferenza e la confusione che si stanno scatenando durante questa seconda ondata.

