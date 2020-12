A Massagno con l'albero si illumina anche tutto il comune

MASSAGNO -

Questa sera alle ore 18.00 l’albero di Natale in PIazza Girasole e diversi edifici del comune di Massagno si sono illuminati, come buon auspicio per le imminenti festività natalizie ma anche come messaggio di speranza in un 2020 purtroppo assai drammatico.

L'occasione è stata anche l'arrivo di San Nicolao, immortalato via streaming e su YouTube. Presenti per l'occasione il sindaco Giovanni Bruschetti e gli elfetti natalizi della SAM Benefica.

Le luci, che resteranno in loco fino al 10 gennaio, illuminano di tonalità differenti Casa Girasole, il magazzino dell’Azienda elettrica, il Cinema Lux, la Casa Comunale, la Scuola dell’Infanzia, la Chiesa di Santa Lucia, la Chiesetta della Madonna della Salute e l’Oratorio di S. Antonio a Gerso.

ComuneMassagno