Boldbrain, premiate le migliori idee del 2020

LUGANO - Nonostante le avversità di questo particolare anno, il programma Boldbrain Startup Challenge - l’acceleratore in Ticino organizzato da Fondazione Agire con il supporto del Centro Promozione Start-Up di USI, il sostegno del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) e quello di BancaStato - ha potuto continuare e terminare il percorso di accelerazione. Questa sera, in diretta

streaming, si è conclusa l’edizione 2020 di Boldbrain e sono stati proclamati i vincitori.

Tra i 10 finalisti, dopo attenta valutazione da parte della giuria nazionale presieduta da Jean Pierre Vuilleumier, i 5 progetti imprenditoriali ritenuti più promettenti sono stati eletti vincitori e si sono aggiudicati, in graduatoria, assegni per un valore complessivo di 120’000 franchi, oltre a prestazioni e consulenze che li aiuteranno a proseguire con lo sviluppo del loro progetto. Il pubblico che ha seguito la serata in live

streaming, ha attribuito il sesto premio in denaro, del valore di 10'000 franchi, a UNIVERSUS-OS tramite il voto elettronico.

voltWALL si è classificato al primo posto aggiudicandosi così i primi due premi in palio: un assegno del valore di 40’000 franchi e una borsa di studio del valore di 52’000 franchi messa a disposizione dall’USI Executive MBA.

Al secondo classificato, Finar Module Tech è andato un assegno di 30’000 franchi, al terzo 4Devices Medical di 20’000 franchi, e al quarto e quinto classificati, WYTH e UNIVERSUS-OS, 10’000 franchi ciascuno. I primi due classificati si sono pure garantiti la possibilità di accedere a MassChallenge Switzerland, programma che favorisce lo sviluppo delle startup in fase più avanzata. Tutte le finaliste beneficiano inoltre di un buono messo a disposizione dall’Istituto federale della Proprietà Intellettuale per poter svolgere una prima ricerca brevettuale.

Lo sponsor Hemargroup ha invece attribuito i suoi premi speciali a Smart Power Center e alla prima classificata voltWALL dando loro la possibilità di iniziare a lavorare sulla prototipizzazione della loro idea.

Boldbrain Startup Challenge è un programma per idee innovative in fase iniziale che si ripete ogni anno nei mesi da agosto a dicembre. Le iscrizioni per l’edizione 2021 apriranno in primavera. Il regolamento e le formalità̀ per l’iscrizione saranno consultabili sul sito www.boldbrain.ch nei prossimi mesi.

Il progetto vincitore

voltWALL

VoltWALL ha sviluppato xBlade, un modulo alla base di tutti i suoi prodotti che offrono soluzioni flessibili per l’immagazzinamento dell’energia solare. VoltWALL è un ESS modulare, legato alla rete e basato su celle al litio, che garantisce leggerezza e facilità di manutenzione. Inoltre offre un sistema modulare che consente ai clienti di aumentare i kWh a secondo delle loro esigenze. Gli altri premiati

Secondo classificato:

Finar Module Tech

Finar Module Tech ha brevettato in USA, EU e Cina una nuova lampada LED destinata all’illuminazione pubblica, che permette un risparmio energetico di circa il 20% rispetto alle attuali LED sul mercato e costa meno. La tecnologia innovativa è in fase di test con OSRAM e Henkel, leader mondiali in questi settori. Terzo classificato:

4Devices Medical

Questo progetto ambisce a migliorare la cura chirurgica dei bambini affetti da idrocefalia, riducendo così la loro sofferenza. L’invenzione consiste in uno stent in 4D che, introdotto in un foro alla base del cervello tramite una tecnica endoscopica mininvasiva, permette al foro di rimanere aperto nel tempo. Lo stent ha una 4a dimensione perché́ si trasforma nel tempo da una forma ad un’altra, grazie alla capacità del materiale a memoria di forma. 4Devices Medical ha brevettato una nuova tecnologia per impiegare materiali a memoria di forma nella stampa 3D, così da ottenere un’elevata risoluzione e geometrie complesse nei prodotti. Quarto classificato:

WITH

Tramite le sue piattaforme virtuali aiuta le persone a sentirsi in contatto indipendentemente da dove si trovano, creando ambienti che uniscono fisico e digitale e capaci di collegare più di 1 mio di persone e offrire interattività ad un’unica community integrata. È il sistema per creare luoghi digitali e ibridi che rispondono all’esigenza dell’attuale cambiamento. Quinto classificato:

UNIVERSUS-OS

Universus OS rappresenta una rivoluzione nel campo della sicurezza: si tratta di un unico Sistema Operativo composto da hardware e software, progettato per l’identificazione, la verifica e l’analisi in tempo reale del rispetto contemporaneo di tutti gli obblighi di legge e delle regole aziendali per la sicurezza. Mappando digitalmente in 3D un qualunque ambiente di lavoro, si possono rendere gli oggetti al proprio interno più intelligenti e quindi interconnessi fra loro. In questo modo, quando vengono meno determinate regole, Universus OS previene l’evento, come uno “scudo protettivo” virtuale attorno al lavoratore, permettendogli di continuare.

Tipress