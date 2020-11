Il fiume Morée “scorrerà” sopra le vostre teste

MENDRISIO - Annullati gli eventi e le manifestazioni, cancellato Mendrisio sul ghiaccio e chiusi i mercatini, ci apprestiamo a vivere un periodo natalizio in sordina, senza le solite grandi occasioni d’incontro e di festa, come mai prima d’ora.

Ma la Città di Mendrisio non si farà mancare almeno un pizzico di atmosfera natalizia. E infatti lungo la galleria di PIazzale alla Valle sarà proposto uno spazio magico «che possa ridare un po' di serenità e gioia» come si legge in una nota. Nello spazio in questione sarà infatti possibile ammirare l'installazione luminosa “Morée renversé” creata dall'artista e artigiano bellinzonese Nicola Colombo, co-fondatore di Studio Nephos.

Un modo diverso per recuperare la meraviglia del periodo natalizio. Ma anche per ricordare un simbolo forte legato a quel luogo: il fiume Morée, richiamato nei mesi precedenti con altre due installazioni artistiche (il “fiatatoio Generoso” in Piazzale alla Valle e “Cosma e Damiano prendono il volo”, la cascata di nebbia lungo la scalinata della chiesa che si riversa su Piazza del Ponte).

L'opera “Morée renversé” prevede l’impiego di diaproiettori analogici vintage trasformati e riconfigurati con emettitori LED, per proiettare su teli di tulle delle immagini fluviali incise a

mano su lastre di borosilicato. Il tutto accompagnato da un paesaggio sonoro acquatico. L'installazione sarà illuminata dal 1. dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.