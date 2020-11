FART e Ajla Del Ponte insieme ai blocchi di partenza

CENTOVALLI - Ajla Del Ponte corre e non si ferma più. La campionessa ticinese - premiata come atleta svizzera dell'anno da Swiss Athletics - è diventata testimonial della Centovallina. «La collaborazione tra le FART e l'atleta è una staffetta nata per promuovere ulteriormente le Centovalli e la sua storica ferrovia nel mondo».

L'idea delle FART è quella di affidare ad Ajla Del Ponte il ruolo di ambasciatrice, facendo conoscere in tutto il mondo le Centovalli e la Centovallina. «Sono molto orgogliosa di poter contribuire a portare l’immagine delle Centovalli nel mondo», precisa la campionessa. «Sono molto legata alla mia regione e alla Centovallina, che mi accompagna sempre nei miei viaggi di studio verso Losanna».

Un binomio quindi presente da tempo, da quando la 24enne ha iniziato l'Uni: «Questi viaggi sono entrati a far parte della mia routine. A bordo del treno, studio, mi rilasso e riordino le idee in vista dei suoi impegni scolastici e sportivi». Un legame dettato pure dalle necessità dell’atleta ma sfociato nel piacere di viaggiare lungo una tratta bella in ogni stagione. Un legame che ora è anche un’occasione di crescita reciproca.

Grandi sfide - Il 2021 di Ajla Del Ponte promette già fin d'ora di essere carico di grandi appuntamenti: «Sarà senza dubbio un anno importante nella carriera di Ajla, e noi siamo pronti a spalleggiarla nel migliore dei modi», afferma Claudio Blotti, direttore di FART. «Pandemia permettendo, la prossima stagione sono previsti grandi impegni, con l’apice dei Giochi Olimpici a Tokyo, avvenimenti che rappresenteranno una grande occasione per noi di farci conoscere al grande pubblico, grazie a un partenariato fortemente incentrato sui social media e su altre collaborazioni mediatiche».

Nuovo sito internet - Il primo risultato tangibile del connubio fra la Ferrovia Vigezzina-Centovalli e Ajla Del Ponte è stata la pubblicazione del nuovo sito, sviluppato dall’ufficio marketing delle FART per offrire un contributo concreto alla carriera della talentuosa atleta. Un sito giovane, fresco e di facile fruizione, che permetterà ad Ajla d'interagire meglio e più facilmente con i propri tifosi e appassionati di atletica leggera.

FART SA (Sara Daepp)