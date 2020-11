«Performance straordinarie»: incoronata Ajla Del Ponte

ITTIGEN - I 4'800 fans che hanno partecipato al sondaggio e la giuria di esperti non hanno avuto alcun dubbio: la ticinese Ajla Del Ponte è l'atleta dell'anno di Swiss Athletics. La sprinter 24enne, come si legge nel comunicato, è stata ricompensata per le «performance straordinarie fornite durante tutta la stagione».

Impressionante per costanza e capace di migliorare il suo primato personale nei 100m, la Del Ponte (US Ascona) ha pure vinto due prove della Diamond League (prima rossocrociata a riuscire in questa impresa).

In campo maschile il riconoscimento è andato allo specialista delle discipline multiple Simon Ehammer.

Premiati anche Ditaji Kambundji (miglior giovane), la staffetta mista 4x400m dell'LC Zürich (Team) e gli allenatori Karl e René Wyler.

TiPress/archivio