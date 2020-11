Marina Carobbio nuova presidente del SOS

BERNA / BELLINZONA - L'Assemblea dei delegati delle Associazioni regionali del SOS ha eletto all’unanimità Marina Carobbio quale nuova Presidente di SOS Svizzera. La consigliera agli Stati ticinese succede alla consigliera nazionale zurighese Mattea Mayer, che lascia l'incarico dopo poco più di due anni in considerazione della sua nuova funzione di co-presidente del PS.

«Sono molto riconoscente per l’emozionante e arricchente periodo che ho passato a SOS Svizzera. Ho apprezzato particolarmente il lavoro di squadra con le Associazioni regionali e con il Segretariato nazionale. Sono stata impressionata molto positivamente dal grande lavoro che si fa e dai diversi e innovativi progetti di integrazione professionale e sociale e auguro al SOS tutto il meglio», ha dichiarato Meyer citata in un comunicato.

«Sono molto contenta di questo nuovo incarico», ha commentato dal canto suo la collega di partito Marina Carobbio, che ha detto di aver accettato la proposta di diventare presidente in quanto conosce bene SOS Ticino e lo apprezza molto. L'organizzazione sottolinea come la consigliera agli Stati ticinese sieda in commissioni parlamentari che trattano temi di grande interesse per il SOS, come la sicurezza sociale e la salute, le finanze e la formazione.

Il Soccorso Operaio Svizzero (SOS) è un’organizzazione umanitaria apolitica e aconfessionale attiva da 80 anni in Svizzera. Per favorire l’integrazione sociale e professionale, su tutto il territorio nazionale sostiene le persone con varie offerte di formazione, consulenza e d’occupazione.