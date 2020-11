Le quarantene non vanno in vacanza

BELLINZONA - Nonostante gli allievi siano attualmente a casa per le vacanze dei morti, le quarantene di classe non si fermano. Si è infatti allungato l'elenco - come riferisce il DECS sul proprio sito - delle sedi scolastiche che hanno dovuto adottare questa misura. Ieri la quarantena di classe è infatti stata comunicata per gli allievi della Scuola media di Tesserete e della scuola media di Balerna. I ragazzi, a ogni modo, potranno regolarmente tornare sui banchi di scuola alla fine delle vacanze, visto che le due quarantene scadranno domenica 8 novembre.

Dall'inizio dell'anno scolastico, la quarantena è stata ordinata a oltre una trentina di classi a seguito della presenza di allievi positivi.

Attualmente la misura di confinamento è in vigore - oltre che per le classi segnalate oggi - per allievi del Liceo cantonale di Locarno (scadenza 8 novembre), delle Scuole medie di Camignolo e Balerna (5 novembre), del Centro professionale tecnico di Trevano (4 novembre) e del Liceo cantonale di Lugano 2 (4 novembre).

In Ticino si contano 803 sezioni di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali.