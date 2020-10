Halloween e vacanze scolastiche: ma attenti, il virus non se n'è andato

BELLINZONA - Domani sera si festeggia Halloween. Ma il virus non se n'è andato. Ecco dunque che il Governo ticinese invita genitori e ragazzi a osservare scrupolosamente le disposizioni. Anche durante tutta la settimana di vacanze scolastiche.

Il Consiglio di Stato comunica inoltre di aver adattato le regole in vigore in Ticino alle nuove disposizioni decise dal Consiglio federale. Le principali novità introdotte dalla Confederazione riguardano la chiusura obbligatoria di bar e ristoranti, dalle 23 alle 6, e i limiti massimi di 50 spettatori per tutte le manifestazioni pubbliche e di 10 partecipanti per gli eventi privati.

Riapertura dei locali erotici - A Bellinzona si prende inoltre atto della decisione del Governo federale di non limitare l'attività dei locali erotici: queste strutture sono pertanto autorizzate a riaprire, limitando tuttavia i propri servizi di ristorazione secondo le norme federali (chiusura dalle 23 alle 6, servizio al tavolo con un massimo di 4 persone, registrazione dei dati di almeno una persona, ecc.).

L’intervento della Confederazione - si legge in una nota - «ha il pregio di creare uniformità tra i Cantoni in ambiti che superano i loro confini, rispettando tuttavia il nostro sistema federalista e le differenti sensibilità ed esigenze locali, ad esempio nel settore della scuola».