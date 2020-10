Ecco i robot che prendono l'ascensore e portano i medicinali in tutto l'ospedale

LUGANO - È dal 2017 che nei cieli sopra Lugano volano i droni della Posta, che assicurano il trasporto di campioni di laboratorio o farmaci urgenti tra l'Ospedale Civico e l'Italiano. Ora il trasporto autonomo entra anche negli spazi interni del Civico: tra settembre e ottobre nella struttura sono infatti stati messi in funzione due robot indoor della Posta.

Il primo mezzo trasporta medicinali dalla farmacia dell'ospedale situata al piano terra a tutti i reparti. E per farlo si sposta autonomamente tra i diciotto piani dell'edificio. Di recente ha anche iniziato a prendere da solo l'ascensore. «Una novità per i robot della Posta - si legge in un comunicato - e un grande vantaggio, perché in questo modo è possibile garantire una consegna tempestiva dei medicinali nel reparto in cui ce n'è bisogno». Tutto il contenuto del mezzo è protetto con un codice PIN.

Il secondo robot, che è entrato in servizio durante il mese di ottobre, è invece in grado di trasportare carrelli e carichi pesanti di qualsiasi tipo. Attualmente è impiegato per il trasporto d'invii di medicinali di grandi dimensioni. Ma in futuro potrà occuparsi anche di carrelli contenenti rifiuti, generi alimentari o biancheria: può trasportare fino a 700 chilogrammi di materiale.

«È sempre importante che le innovazioni semplifichino il lavoro ai collaboratori consentendo così una prestazione migliore per i nostri pazienti» afferma Luca Jelmoni, direttore dell'Ospedale Civico, citato nella nota.

L’Ospedale Civico di Lugano è la seconda struttura sanitaria elvetica in cui viene utilizzato un robot autonomo della Posta. L’anno scorso un robot indoor era già entrato in funzione all’ospedale di Nyon per coadiuvare con successo i collaboratori del laboratorio. Dall’inizio del suo impiego a Nyon sono già state effettuate 2'787 consegne e percorsi ben 860 chilometri.