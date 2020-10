Ticinocom porta la fibra ultraveloce ad Ascona

ASCONA - Il futuro di Internet sbarca ad Ascona. E sarà un futuro dannatamente veloce. Da novembre nella perla del Verbano sarà gradualmente resa disponibile una connessione ad alta velocità grazie all’espansione della rete di Ticinocom SA, permettendo alle persone di rimanere sempre connesse.

«Essere sempre connessi con le persone care, vicine e lontane, anche senza uscire di casa, lavorare dalla propria dimora e studiare nelle classi virtuali con la propria webcam: che sia per svago o per necessità, il desiderio di una linea ad alta velocità è diventato ormai un bisogno primario in questo difficile periodo storico». Un collegamento tramite fibra ottica, spiega Karl Heinz Frankeser Jr, CMO di Ticinocom, offre numerosi vantaggi rispetto alla vecchia tecnologia in rame: dalla protezione dai fulmini (la fibra non conduce l’elettricità come il rame) a line più stabili e veloci.

Con un investimento di oltre 500mila franchi, la rete internet di Ascona potrà, precisa il Chief Marketing Officer, «raggiungere velocità superiori a venti volte le attuali (da 500 Mbit/s a 10Gbit/s) grazie all’acquisto di apparecchiature all’avanguardia. Grazie all’aiuto del partner Ascona4Net, l’investimento ha come scopo quello di permettere ai propri utenti di rimanere sempre e comunque connessi, oggi e domani, qualsiasi siano le loro esigenze in termini di collegamento».