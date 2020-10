Segui il live: cresce l'ansia per un eventuale secondo lockdown

LUGANO - Aumentano i contagi da Covid-19 in Ticino, e più in generale in Svizzera e nel mondo. Tanto che le stesse autorità cantonali di recente hanno introdotto misure preventive piuttosto incisive. E sono pronte a un eventuale nuovo giro di vite pur di evitare un secondo lockdown.



Ma davvero la situazione attuale è paragonabile a quella della scorsa primavera? La maggior parte dei contagiati, oggi, sembra avere sintomi leggeri. Perché a questo non viene dato peso, nell'ambito della comunicazione dei dati? E come può fare, il cittadino medio, a non farsi prendere dal panico? Come può affrontare un inverno sereno, viste le premesse? Ne parliamo, live, con Christian Garzoni, infettivologo, uno dei volti più noti nella Svizzera italiana nell'ambito della lotta al nuovo coronavirus.

La diretta video può essere seguita su piazzaticino.ch, oppure sui canali social di Tio/20Minuti: Facebook e YouTube.