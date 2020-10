Fucili e un elicottero a Brissago

BRISSAGO - Cosa ci fanno un elicottero, mitra, uomini in tenuta da combattimento, davanti al Municipio di Brissago? Tranquilli, non è in corso uno scontro a fuoco o un'operazione anti-terrorismo. Si tratta delle riprese di una web-serie, girata in questi giorni sul Verbano.

Si chiama "Airbnb Secrets" e ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi. Ideata dai ticinesi Simone Ganser e Davide Romeo - diplomati all'Accademia Dimitri - la serie racconta le avventure del proprietario di una casa vacanze e di un suo inquilino, ed è ambientata appunto a Brissago.

Dopo l'esordio fai-da-te tra le mure di casa, durante il lockdown, i due registi-attori stanno facendo le cose più in grande. Per una scena particolarmente complessa hanno fatto decollare un elicottero e occupato la piazza del Municipio per alcune ore. Sul posto anche la contorsionista Nina Burri, la giovane bernese finalista ad America's Got Talent che è stata ingaggiata per un ruolo nella prossima stagione.