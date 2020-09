Approvato il credito milionario per la strada forestale tra Roveredo e i Monti di Laura

ROVEREDO - Oltre ai cinque oggetti federali, questo weekend nella località grigionese di Roveredo si andava alle urne anche per due temi comunali: un credito di 8,75 milioni per il ripristino della strada forestale dei Monti di Laura e il regolamento per la circolazione di veicoli a motore su strade forestali.

Entrambi gli oggetti sono stati accettati. Il credito con 860 voti contro 193, il regolamento con 749 contro 272.

Per quanto riguarda invece i temi federali, dalle urne di Roveredo sono usciti quattro “sì” (nello specifico per l'Iniziativa per la limitazione, la legge sulla caccia, la deduzione fiscale per i figli e il congedo di paternità). È invece stato bocciato l'acquisto di nuovi aerei da combattimento.