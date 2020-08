In Ticino ci sono ancora posti di tirocinio

LUGANO - Fra le varie cose negative che quest'anno ci ha portato il coronavirus c'è anche l'incertezza, l'incertezza legata al futuro per centinaia di aspiranti apprendisti.

Al termine del loro percorso scolare, infatti, non sono poche le difficoltà incontrate da ragazze e ragazzi in cerca di un futuro professionale in un momento di massima incertezza economica e sociale.

Per questo motivo non può che dare un poco di sollievo la notizia che ci sono due settori «con numerosi posti di tirocinio disponibili». Sono quelli delle metalcostruzioni e di tecnica agricola (meccanici di macchine edili, agricole e apparecchi a motore).

A confermarlo in un comunicato di oggi AM Suisse Ticino e CPC Commissione Paritetica Cantonale del settore delle metalcostruzioni. Entrambi le associazioni ribadiscono l'importanza di sostenere le aziende nostrane del settore a fronte della concorrenza transfrontaliera, forse meno cara, ma che non "ripaga" il territorio ticinese.

«Nonostante le oggettive difficoltà legate al nostro territorio AM Suisse Ticino e CPC sottolineano come la formazione professionale costituisca un valore inestimabile per il Ticino e ripartire dal settore delle metalcostruzioni e tecnica agricola può rappresentare oggi un’opportunità per le/i giovani alla ricerca di un posto di tirocinio», riportano il comunicato che invita le/gli interessate/i a recarsi sul portale orientamento.ch.