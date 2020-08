Manca una settimana: attenti al tragitto casa-scuola

BELLINZONA - Manca una settimana. Sette giorni e i bambini torneranno sui i banchi di scuola. Un cambiamento per loro, ma anche per gli adulti. Il Cantone - tramite il Dipartimento delle istituzioni - ricorda un aspetto importante da tenere presente: la sicurezza nel tragitto casa-scuola.

Con il progetto “Strade sicure”, la polizia cantonale congiuntamente con le polizie comunali intendono rendere attenti coloro che accompagnano i bambini presso gli istituti scolastici ad adottare semplici regole di comportamento.

Sensibilizzazione e controlli - L’anno scorso in Ticino gli incidenti sul tragitto casa-scuola sono stati 10, otto dei quali hanno portato al ferimento di persone. Su 56 incidenti avvenuti sulle strisce pedonali nel 2019, 43 hanno provocato feriti. La causa maggiore di questi incidenti è la mancata precedenza all’attraversamento pedonale (25). A partire da lunedì 31 agosto la polizia prevede dei servizi di sensibilizzazione, ma anche controlli della velocità nei pressi degli istituti scolastici con la distribuzione di opuscoli a tema.

I consigli della polizia

Come attraversare la strada - Si ricorda, a chi si reca a scuola a piedi, che l’attraversamento delle strade deve avvenire sempre in sicurezza e nel rispetto degli altri utenti, seguendo tre fasi distinte: "mi fermo e aspetto, guardo e ascolto, attraverso". Anche il percorso sul marciapiede deve avvenire in maniera sicura e corretta, in particolare deve permettere agli accompagnatori di avere visibilità sugli altri utenti della strada.

Attenti in auto - Per chi usa l’auto invece, si rammenta di non parcheggiare su marciapiedi o vicino al perimetro scolastico, in quanto oltre a causare difficoltà al transito dei pedoni si crea loro un pericolo concreto. Un’attenzione particolare va inoltre posta durante le manovre in retromarcia. I bambini fino ai 12 anni che prendono posto in auto sottostanno all’obbligo del seggiolino o del rialzo.

A seguito dell’emergenza sanitaria si richiama l’attenzione alle disposizioni generali emanate dalle Autorità cantonali sulla protezione individuale dal virus (norme accresciute d’igiene) come pure le disposizioni sempre in vigore sul distanziamento fisico e sullo stazionamento nei piazzali scolastici.

Altre informazioni e consigli saranno rilasciati dagli agenti di polizia sul posto e sono pure consultabili nell’opuscolo che sarà distribuito. Informazioni sull’inizio delle scuole si possono reperire sul sito di “Strade Sicure” al seguente link: www.stradesicure.ch