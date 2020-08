Presidenza UDC: è il giorno di Chiesa, ma c'è ancora Heer

LUGANO / BRUGG - Con mascherina e guanti in ossequio alle misure anti coronavirus, i delegati dell'UDC eleggono oggi a Brugg (AG) il loro nuovo presidente. Il prescelto è il consigliere agli Stati ticinese Marco Chiesa, unico candidato proposto all'assemblea dalla Commissione Cerca, sostenuto all'unanimità dal comitato del partito.

Ai delegati, tuttavia, potrebbe presentarsi anche il consigliere nazionale ed ex presidente della sezione zurighese Alfred Heer, che almeno fino a ieri non aveva ritirato la propria candidatura, come fatto invece dal collega Andreas Glarner. Se richiesto, Heer verrebbe sostenuto dalla sezione zurighese dell'UDC, che del resto lo aveva proposto. Sollecitato da nau.ch, Heer non ha voluto esprimersi a riguardo.

Nelle scorse settimane, la stampa domenicale svizzero tedesca aveva riferito di riserve, tra le file del partito, in merito alla scelta di Chiesa. Tra i suoi colleghi c'era anche chi ventilava la preoccupazione che il politico ticinese potesse trasformarsi in una «marionetta» della famiglia Blocher. Chiesa aveva ribattuto professando la propria indipendenza.

