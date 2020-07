Perché quel parco è praticamente inaccessibile?

CHIASSO - Arrivata la bella stagione e passate da tempo le settimane del confinamento, la gente si è ormai riappropriata di parchi e spazi verdi in tutto il cantone. A Chiasso, però, un'area pare rimanere restia alla riapertura. Si tratta del parco accanto alle scuole elementari e medie di Chiasso che, secondo la denuncia di diversi consiglieri comunali della cittadina di confine, resta chiuso anche quando dovrebbe essere aperto e, in ogni caso, presenta orari e restrizioni «che sorprendono».

«Il parco resta chiuso la domenica e durante i giorni festivi, in periodo invernale chiude alle ore 18 e in estate alle ore 19», lamentano alcuni rappresentanti di US - I Verdi, Lega-UDC e PPD-GG in un'interrogazione sottoposta al Municipio. «Dopo discussione con gli operatori di strada di Chiasso, inoltre, è emerso che anche nei momenti di apertura il parco risulta chiuso costringendo i ragazzi a scavalcare il cancello», aggiungono.

Un cartello di divieto d'ingresso apparentemente dimenticato dai giorni della massima emergenza Covid-19, del resto, «era presente ancora in data 6 luglio malgrado l'apertura dei parchi pubblici sia avvenuta un mese prima».

I consiglieri comunali chiedono, tra le altre cose, perché lo spazio verde, dotato anche di un campo da basket, resti chiuso anche durante gli orari d'apertura e perché questi ultimi siano così restrittivi, soprattutto d'estate. «Il parco è spesso argomento con i ragazzi, i quali trovano ingiuste le restrizioni descritte», scrivono gli interroganti. «A causa di pochi (ma agguerriti) residenti che hanno saputo essere caparbi nel lamentarsi con polizia e Municipio rispetto a schiamazzi, il parco è stato reso quasi inagibile», denunciano.

L'interrogazione è stata trasmessa da Antonia Boschetti (US - I Verdi), Denise Maranesi (US - I Verdi), Francesca Bernasconi Bedulli (US - I Verdi), Yuri Bedulli (US - I Verdi), Otto Stephani (US - I Verdi), Claudio Schneeberger (Lega-UDC) e Davide De Donatis (PPD+GG).