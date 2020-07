In Ticino due contagi, e un nuovo ricovero

BELLINZONA - Una montagna russa epidemiologica. Dopo il trend in aumento, con un picco di 8 contagi mercoledì, oggi sono due le persone risultate positive al test del Covid in Ticino. Dato identico a quello di ieri, mentre mercoledì i contagi erano stati 8.

Nelle ultime 24 - si legge sul portale online del Cantone - c'è stato anche un nuovo ricovero in ospedale. Salgono così a tre le persone ospedalizzate per Covid in questo momento nel nostro cantone. Non si è registrato invece nessun nuovo decesso: l'ultimo in Ticino risale allo scorso 11 giugno.

I dati cumulativi dall'arrivo del virus in Ticino (25 febbraio) indicano che finora sono stati registrati complessivamente 3'367 casi positivi e 350 decessi. Dall’inizio della pandemia, sono invece state dimesse dalle strutture sanitarie 915 persone.

Ieri erano stati 2 i nuovi positivi, e altrettante le persone ricoverate in ospedale.

