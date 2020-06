Uno spazio culturale in una cabina

MONTECENERI - Negli scorsi giorni è stata posata una nuova BiblioCabina davanti alle scuole di Rivera grazie al lavoro del Lions Club Monteceneri. Dopo questi mesi d'inattività dovuta alla pandemia di Coronavirus, sono finalmente stati terminati tutti i lavori, dal basamento al pavimento in mosaico, e la BiblioCabina è pronta per la popolazione.

Una volta esistevano le cabine telefoniche, essenziali per comunicare tra persone distanti fisicamente. Al giorno d’oggi – grazie alla tecnologia – questo strumento è diventato obsoleto, ma da qualche tempo, molte associazioni hanno deciso di trasformarle in vere e proprie biblioteche pubbliche, diventando così un luogo di cultura a costo zero. Il principio è semplice: lasci un libro, prendi un libro. Proprio in tempi di distanziamento sociale, il libro giusto ridiventa uno strumento fondamentale per ritrovare il piacere di far volare la fantasia e gustare anche un po’ di spensieratezza.

È con questo spirito che il Lions Club Monteceneri ha voluto realizzare questo spazio culturale. In questo modo anche le zone più discoste possono essere facilmente raggiungibili dalla cultura. Per ovvie ragioni non si potrà organizzare un’inaugurazione in grande stile. Magari lo si farà più avanti quando tutti potranno tornare a stringersi la mano, ad abbracciarsi e a condividere momenti di gioia.

La BiblioCabina non crea situazioni di aggregazione, come una biblioteca o un’aula. È all’aperto, accessibile a pochissimi per volta, e consente a tutti di lasciare anche un messaggio positivo a chi prenderà il libro dopo di sé.

Lions Club Monteceneri