La Val Bavona ha la sua "moneta"

SAN CARLO - Le bellezze della Val Bavona sono finite sul Tallero d'oro 2020. La vendita delle tradizionali monete di cioccolato dell’Heimatschutz Svizzera e di Pro Natura andranno infatti a sostenere il patrimonio naturalistico di uno dei paesaggi alpini più affascinanti dell'intero Paese. «Attraverso i secoli - ricordano le due organizzazioni non governative in una nota odierna - i suoi abitanti hanno sfidato le forze della natura coltivando orti su massi caduti a valle, edificando scale vertiginose su pareti ripide e sfruttando le rocce per costruire rifugi e stalle».

La valle ticinese offre pure habitat ideali apprezzatissimi soprattutto da farfalle, rettili e uccelli, contribuendo così alla biodiversità della Svizzera. Ma tutto questo, ricordano le due ONG - ha un costo. «Il paesaggio necessita di cure e di persone che si impegnano per preservarlo».

Duplice vantaggio - Acquistare uno dei talleri è quindi un aiuto per salvaguardare questi paesaggi culturali che fanno parte della nostra storia. Ma non solo. Perché ne beneficeranno anche gli allievi che parteciperanno alla vendita dei talleri che - ricordiamo - sono prodotti con latte intero biologico svizzero e cacao del commercio equo. L'iniziativa si terrà dal 7 settembre al 5 ottobre in Ticino e dal 31 agosto al 28 settembre nel resto della Svizzera. Fino a metà novembre i talleri saranno pure disponibili presso gli uffici postali.